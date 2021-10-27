Сегодня выпуск в соответствующий таможенный режим товаров, которые при ввозе на таможенную территорию Украины подлежат мерам официального контроля, осуществляется в полном объеме с применением сервиса «единое окно» и процедуры электронного декларирования.

Всего Харьковской таможней по принципу «единого окна» с использованием 100% процедуры электронного декларирования в течение сентября 2021 года осуществлено оформление 10 492 электронных таможенных деклараций, сообщает пресс-служба таможни. Среди общего количества оформленных деклараций большинство составляют импортные - 6213 деклараций, экспортных было оформлено 4082 декларации, в режиме транзита – 197 деклараций.Используя современные IT-технологии, инспекторы Харьковской таможни эффективно осуществляли таможенное оформление товаров в соответствующий таможенный режим, о чем свидетельствует среднее время таможенного оформления в сентябре 2021 года.Так, импортные декларации таможенники оформляли в среднем за 2 часа 40 минут; экспортную декларацию за один час 27 минут; транзитную – за 28 минут.Напоминаем, с 1 июля 2021 года Харьковская таможня начала работу как отдельное структурное подразделение Гостаможслужбы Украины, зоной деятельности которой определена исключительно Харьковская область.В течение указанного периода Харьковской таможней оформлено 30 487 таможенных деклараций, количество оформленных импортных деклараций составляет 17 975, экспортных – 11959, транзитных — 553.В сентябре 2021 года через таможенную границу в зоне деятельности Харьковской таможни было пропущено 2,5 млн тонн грузов, почти 91 тысяча транспортных средств и осуществлен пропуск 250 тысяч граждан.Начиная с 1 июля было пропущено 7,8 млн тонн грузов, 286 тысяч транспортных средств и осуществлен пропуск 827 тысяч граждан.