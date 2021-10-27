Сегодня выпуск в соответствующий таможенный режим товаров, которые при ввозе на таможенную территорию Украины подлежат мерам официального контроля, осуществляется в полном объеме с применением сервиса «единое окно» и процедуры электронного декларирования.Всего Харьковской таможней по принципу «единого окна» с использованием 100% процедуры электронного декларирования в течение сентября 2021 года осуществлено оформление 10 492 электронных таможенных деклараций, сообщает пресс-служба таможни. Среди общего количества оформленных деклараций большинство составляют импортные - 6213 деклараций, экспортных было оформлено 4082 декларации, в режиме транзита – 197 деклараций.
Используя современные IT-технологии, инспекторы Харьковской таможни эффективно осуществляли таможенное оформление товаров в соответствующий таможенный режим, о чем свидетельствует среднее время таможенного оформления в сентябре 2021 года.
Так, импортные декларации таможенники оформляли в среднем за 2 часа 40 минут; экспортную декларацию за один час 27 минут; транзитную – за 28 минут.
Напоминаем, с 1 июля 2021 года Харьковская таможня начала работу как отдельное структурное подразделение Гостаможслужбы Украины, зоной деятельности которой определена исключительно Харьковская область.
В течение указанного периода Харьковской таможней оформлено 30 487 таможенных деклараций, количество оформленных импортных деклараций составляет 17 975, экспортных – 11959, транзитных — 553.
В сентябре 2021 года через таможенную границу в зоне деятельности Харьковской таможни было пропущено 2,5 млн тонн грузов, почти 91 тысяча транспортных средств и осуществлен пропуск 250 тысяч граждан.
Начиная с 1 июля было пропущено 7,8 млн тонн грузов, 286 тысяч транспортных средств и осуществлен пропуск 827 тысяч граждан.