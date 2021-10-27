В Харькове – 1 347 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 27 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1 445 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 200 012 случаев заболевания COVID-19, 30 623 человека находятся под медицинским наблюдением, 164 788 пациентов выздоровели, 4 601 - умер.По состоянию на 27 октября, в области за сутки первой дозой вакцины привито 11 328 человек, второй дозой – 6 319. Всего с начала вакцинации сделано 1 150 832 прививки, 492 081 человек вакцинацию завершил.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 октября в Украине зафиксировано 22 574 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 825 733 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 65 628 человек умерли, 2 401 705 - выздоровели.