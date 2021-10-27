Украина манипулировала с допингом. Это следует из отчета Всемирного антидопингового агентства. Там выявили нарушения со стороны Национального антидопингового центра Украины.

Спортсменов предупреждали о предстоящем тестировании. Также нашли и путаницу в отчетах о соревновательных-внесоревновательных пробах.Для разоблачения WADA провела операцию "Геркулес", которая началась в 2019 году. Она показала систематические нарушения со стороны Украины с 2012 года.Именно тогда были обнаружены первые случаи уведомления спортсменов о сборе допинг-проб.– Имеются убедительные и подтвержденные сведения о том, что НАДЦУ связывался со спортсменами или их тренерами, чтобы уведомить о предстоящем тестировании на следующий день.Собранные данные говорят о том, что эта практика могла использоваться перед важными международными соревнованиями.Зафиксированы случаи, при которых вся национальная команда по отдельно взятому виду спорта присутствовала в НАДЦУ для тестирования, – заявил глава департамента расследований WADA Гюнтер Янгер.Напомним, сборная Украины на Олимпиаде-2020 в Японии выиграла 19 медалей – одна золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.