Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«В Харькове ветеран войны на Донбассе угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку.Этой ночью в квартире на Электровозной 4, 24-летний мужчина угрожал взорвать гранатой себя и свою бывшую девушку.Взрывом угрожал мужчина, который воевал на Донбассе. В момент происшествия он был пьян. Он пришел к своей бывшей девушке, чтобы наладить отношения и перешел к угрозам, когда примирение не состоялось.В 23:50 26 октября в проблемную квартиру прибыли полицейские для проверки информации о нарушении общественного порядка. Разобравшись в ситуации, правоохранители объявили план «Гром».На место происшествия прибыло подразделение спецназовцев. В результате продолжительных переговоров мужчина сдался и был задержан около 02:40 27 октября.Во время происшествия люди не пострадали. Эвакуация жильцов не проводилась», сказано в комментарии к выложенным фото.