В художественной галерее имени Генриха Семирадского открылась фотовыставка французского фотографа Фредерика Шобена «Каменный век».

Выставка проходит впервые в Украине и демонстрирует старинные замки, которые стали свидетелями нескольких эпох и рассказывают о четырех веках европейской истории. На выставке представлены фото около четырех десятков средневековых замков. Снимки сделаны в 21 стране Европы, в частности, во Франции, Германии, Чехии, Италии. Работы Фредерика Шобена отходят от традиций архитектурной фотографии: автор оставил много места для пейзажей, которые вписывают грандиозные конструкции в их природное окружение.– Некоторые замки хорошо сохранились, а от части строений остались лишь руины, и это интересно: конструкции пережили века, до сих пор живут рядом с нами и вписываются в современные пейзажи, – говорит директор курсов ОО «Альянс франсез» города Харькова Наталья Быкова.Фредерик Шобен принципиально работает с пленкой: считает, что лучшее качество дают именно пленочные фотоаппараты.– Кстати, Фредерик Шобен был на харьковском блошином рынке, искал интересный оригинальный фотоаппарат времен Советского Союза в более-менее нормальном рабочем состоянии, но, к сожалению, не нашел, – рассказывает Наталья Быкова.К слову, это вторая выставка Фредерика Шобена в Харькове, и интерес французского фотографа к последним годам советской эпохи не случаен. Он известен архитекторам и поклонникам архитектуры в том числе и благодаря своему бестселлеру «CCCP (Cosmic Communist Constructions Photographed)». Это книга-фотоальбом, в которой запечатлены футуристические архитектурные творения, созданные в течение двух десятилетий до распада Союза.– В этом году Фредерик Шобен был участником программы фестиваля «Французская весна в Украине», и выставка его фотографий, посвященная уникальной архитектуре эпохи СССР, экспонировалась в Харьковской школе архитектуры, – рассказывает Наталья Быкова. – К сожалению, выставка открылась в апреле и из-за карантинных ограничений эту экспозицию практически никто не смог увидеть.Почему после фотоисследований пласта космических архитектурных находок в СССР автора заинтересовали средневековые замки?– Фредерик Шобен – фотограф архитектуры. Его предыдущей темой был брутализм коробочных конструкций эпохи Советского Союза, и он считает, что у истоков современного брутализма в архитектуре стоят брутальные конструкции замков, – говорит Наталья Быкова.Выставка «Каменный век» завершит работу в конце октября. Адрес художественной галереи им. Генриха Семирадского – пл. Свободы 6/2.