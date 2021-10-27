Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Ну что ж. Много вопросов и так мало ответов по ДТП на Одесской:
- Правоохранители будут просить суд взять задержанного водителя Infinitі под стражу. Меру персечения ему будут избирать завтра, 28 октября. Без права внесения залога, так как он находится на УДО;
- Трезвый был во время ДТП - есть протокол;
- родители оба живут в Харькове;
- Инфинити на маму записана;
- заявление по угону поступила по телефону (не известно от кого)», сказано в комментарии к выложенному видео.