Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Ну что ж. Много вопросов и так мало ответов по ДТП на Одесской:- Правоохранители будут просить суд взять задержанного водителя Infinitі под стражу. Меру персечения ему будут избирать завтра, 28 октября. Без права внесения залога, так как он находится на УДО;- Трезвый был во время ДТП - есть протокол;- родители оба живут в Харькове;- Инфинити на маму записана;- заявление по угону поступила по телефону (не известно от кого)», сказано в комментарии к выложенному видео.