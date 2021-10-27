Кишечник становится нездоровым из-за дисбаланса, нарушающего равновесие между хорошими и плохими бактериями в его микробиоме.

Микроорганизмы, присутствующие в кишечнике, известны как кишечная флора, кишечный микробиом или кишечная микробиота. Равновесие между хорошими и плохими бактериями в ней помогает регулировать различные функции организма, поэтому возникающий в кишечнике дисбаланс может привести к ухудшению здоровья не только пищеварительного тракта, но также общего здоровья, иммунитета. По словам ученых, людям, желающим иметь здоровый кишечник, важно контролировать факторы вредного влияния и проявлять бдительность в отношении определенных признаков.Вот некоторые общие признаки нездорового кишечника, на которые они советуют обращать повышенное внимание.Нездоровый кишечник вызывает стойкие проблемы с желудком и пищеварением, такие как запор, диарея, вздутие живота, газы, изжога. Это связано с невозможностью эффективного устранения отходов, обработки и всасывания пищи.Журнал Frontiers in Microbiology пишет, что состояние кишечника может влиять на здоровье кожи – при его ухудшении повышается риск развития экземы, псориаза, угрей.Непроизвольное изменение рациона нередко является следствием сбоя в работе кишечника, а потребление обработанных и рафинированных продуктов может привести к размножению «плохих» бактерий в кишечнике. Распространяясь, они требуют больше этих компонентов.Выработка нейромедиатора серотонина (он же «гормон радости») и психическое здоровье могут серьезно пострадать в случае нездорового кишечника. Внезапные изменения в поведении и настроении, расстроенная психика, повышенная раздражительность – все это может возникать из-за дисбаланса микробов в кишечнике. Если в нем увеличивается популяция вредных бактерий, повышается уровень производимых ими токсинов – это может привести к депрессии, беспокойству и проблемам со сном.Эти реакции организма являются следствием иммунного ответа, что может быть вызвано плохим состоянием кишечника, поскольку для здоровой иммунной системы важна оптимально сбалансированная микробиота.