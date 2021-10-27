В поселке Чкаловское в Харьковской области без отопления остаются более половины квартир.

Причина отсутствия тепла – задолженность потребителей, сообщает "Суспільне".Отмечается, что в поселке еще с прошлого года модернизируют систему отопления, поэтому коммунальщики могут отключать услугу у должников.Как сообщил начальник КП "Чкаловское коммунальное жилищно-эксплуатационное управление - 2013" Леонид Загерт, многоквартирных домов в Чкаловском около полусотни. По решению властей абоненты должны завести трубы в квартиры, установить счетчик и получать теплоноситель от четырех котельных. У должников отопление отключают принудительно.- У нас было 1297 абонентов, квартиры которых отапливались. Сегодня к отоплению подключились 560. Есть такие, кто не платил и не будет. Мы в подъезде дома можем подойти и перекрыть подачу тепла на конкретную квартиру, - рассказал Леонид Загерт.В 2020 году жители поселка отказались от услуг областного предприятия, из-за чего отопление включили на месяц позже. Чтобы усилить систему, в одной из котельных установят газовый котел. В сентябре облсовет выделил на эти цели 2 млн грн., еще миллион взяли из бюджета громады. Однако работы в этом году не завершат, рассказал секретарь Чкаловского поселкового совета Константин Чернявский.По его словам, в части домов, подключенных к этой котельной, при сильных морозах не будет поддерживаться в квартирах необходимый температурный режим.Сами жители Чкаловского говорят, что у них нет денег на обновление системы. В свою очередь, коммунальщики обещают, что по договоренности с частными компаниями работы обойдутся недорого.- Мы договорились с частными компаниями, которые выполняют эти работы. Точка — одна батарея. Договорились, что 500 гривен — точка. Пусть дети, внуки помогут бабушке провести это отопление вместе со счетчиком, - говорит Леонид Загерт.