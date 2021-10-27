В результате ДТП в Основянском районе Харькова пострадал подросток.

Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 октября около 11.45 на проспекте Гагарина.Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21010 во время движения сбил подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. 17-летний парень в тяжелом состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, решается вопрос квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.