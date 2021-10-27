За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному хлопцю за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено , що 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в м. Харкові, відбулось зіткнення автомобіля «Шевроле Авео», яким керував 58-річний чоловік, та автомобіля «Інфініті» під керуванням 16-річного юнака, який рухався на червоний сигнал світлофора.Внаслідок аварії водій автомобіля «Шевроле Авео» загинув на місці.Троє пасажирів «Інфініті» – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами доставлені до лікарні.16-річного водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.