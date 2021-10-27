В пункте пропуска «Гоптовка» сотрудники украинской таможни предотвратили незаконное перемещение старинных монет, которые могут иметь историческую и культурную ценность.

Как сообщают журналисты телеканала Р1, автомобилем управляла гражданка России, которая хотела покинуть страну вместе с гражданином Украины. При осмотре личных вещей у мужчины таможенники обнаружили четыре металлических монеты с признаками старины, датированные концом XIX - началом XX века. Никаких разрешительных документов на перемещение монет мужчина не предоставил. Монеты изъяты для экспертизы, а в отношении гражданина составили протокол.