Об этом сообщили в Отделе образования Купянского городского совета.

Согласно официальному ответу Отдела образования Купянского городского совета на запрос Вечернего Харькова , по состоянию на 26 октября в городе остается без газоснабжения две котельные, которые обслуживают корпус местного лицея №3 и городской детский сад №8.По информации властей, ранее поставщик газа прислал уведомление об отключении котелен, и на сегодняшний день, несмотря на то, что отопительный период начался 8 октября, продолжаются переговоры о заключении нового договора.