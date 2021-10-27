По информации пожарных, предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, сегодня утром на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного дома в поселке Панютино Лозовского района.К месту происшествия было направлено два отделения пожарно-спасательной части на автоцистернах, на момент прибытия которых огонь успел распространиться на чердак, где загорелось сено и домашние вещи. По данным спасателей, площадь пожара составила 60 кв.м.Благодаря быстрым и слаженным действиям пожарных удалось быстро локализовать возгорание и предотвратить распространение огня. Полностью ликвидировали пожар спустя почти два часа после вызова.