Для ликвидации пожара спасателям понадобилось чуть более часа.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, в 04:31 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский», вблизи поселка Рай-Оленовка, на местной автозаправочной станции из-за разгерметизации подземной емкости с газом произошел взрыв и начался пожар. На момент прибытия пожарных огонь успел уничтожить две грузовые фуры, которые были припаркованы на территории АЗС.На данный момент к тушению привлечены 40 человек и 9 единиц техники. По состоянию на 05:48 пожар ужалось локализовать на площади 250 кв. м. Продолжаются работы по тушению.Жертв и пострадавших нет.