Об отключениях сообщают в КП "Харьковводоканал".

Шевченковский район: ул. Новгородская, 4-а (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 195-г (п. №1, стояк), пр. Победы, 75-б (п. №4, стояк), ул. Рымарская, 1, 3/5 до 20:00 28.10.21 г.

Киевский район: ул. Академика Павлова, 309 (стояк), ул. Дружбы Народов, 213 (ч/с) до 20:00 28.10.21 г.

Московский район: пр. Юбилейный, 32-а (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №6, стояк) до 17:00 28.10.21 г., пр. Юбилейный, 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 28.10.21 г.

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 19/1, шоссе Салтовское, 240, 240-б,в до 20:00 28.10.21 г.

Новобаварский район: ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 28.10.21 г.

Основянский район: ул. Богдана Хмельницкого, 25 (п. №2, стояк) до 17:00 28.10.21 г.

Слободской район: ул. Танкопия, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 28.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №2, стояк), ул. Старопрудная, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 28.10.21 г.

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: