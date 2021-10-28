Площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

По информации спасателей, в 01:40 на номер "101" поступило сообщение о том, что на Лопанском переулке в двухэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар.«Данный дом имеет третью степень огнестойкости: деревянные внутренние стены и перекрытия, поэтому к месту происшествия выехало сразу четыре отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и автолестнице. После проведения разведки было установлено, что возгорание произошло на чердаке и до прибытия пожарных огонь распространился на площадь 300 кв.м.», - рассказали в ГСЧС.Из-за угрозы жизни жильцам дома, пожарные организовали оперативную эвакуацию людей.Пламя охватило деревянные конструкции перекрытия и кровли. На тушение огня пожарные подали семь пожарных стволов и предотвратили его распространение по деревянным конструкциям на еще большую площадь.В 03:22 спасатели локализовали пожар, а в 07:00 полностью ликвидировали.