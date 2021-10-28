В Минздраве опубликовали данные эпидемиологической опасности по областям Украины.

Согласно информации Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по двум показателямВ частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 9,49 раза (712 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), а также уровень госпитализации (101,5 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60). Кроме того, на грани допустимого находится показатель загруженности койко-мест в опорных больницах (64,3%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что 27 октября Харьковская область стала второй в Украине по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Медики лабораторно подтвердили 1517 случаев коронавирусной инфекции, 1302 человека выздоровели, 35 - скончались.