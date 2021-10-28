По словам адвоката, Николай ничего не помнит, потому что сильно ударился головой.

Адвокат Николая Харьковского, который является подозреваемым в деле о смертельном ДТП на Одесской, прокомментировала то, как ее подзащитный оказался за рулем Infinity.По словам правозащитницы, мать подозреваемого уехала в Германию и попросила его друга забрать автомобиль с СТО, так как он был совершеннолетний и имел права на управление автомобилем. Однако несмотря на наличие видео, где именно Николай находится за рулем, адвокат заявила, что подозреваемый ничего не помнит из-за травмы головы.«Я прекрасно понимаю, что это видео есть, но дело в том, что я уже вторые сутки общаюсь с Николаем. Я не придумываю, я не пытаюсь его защитить, наврать. Я просто объясняю, что он сильно ударился головой. Он не помнит ничего. Он мне говорит: «Я помню только силу удара. Если я виновен, я понесу ответственность в полном объеме». Это его слова», - рассказала адвокат Евгению Зубу.