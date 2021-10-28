О статистике пожаров сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По информации спасателей, на территории Харьковской области 27 октября отмечалась сложнейшая оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. За сутки в регионе произошло 41 возгорание, а площадь пожаров составила более 50 гектаров.В частности, в 11:34 произошел пожар в селе Волоховка, где горели камыш и трава на площади 10 гектаров. Лишь в 15.20 спасателям удалось ликвидировать возгорание.Подобный по площади пожар произошел в 12:10 на территории Старосалтовской громады в селе Шестаково. На его тушение выехали пожарные 38-го Государственного пожарно-спасательного поста и техника местного предприятия, благодаря которой удалось потушить огонь в 13:55.Спасатели 27-й и 22-й частей Харькова тушили пожар сухостоя около 17-го городского кладбища площадью 6 гектаров. Для его ликвидации понадобилось около двух часов.Еще один пожар площадью в 10 гектаров произошел в 16:18 на территории Волчанской ОТГ в селе Захаровка. Там весь день работали пожарные 66-го спасательного поста ГСЧС, 47-й части ГСЧС и местной пожарной команды поселка Белый колодец. Окончательно огонь укротили только в 00:25.Едва ли не единственной причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях является человеческий фактор.