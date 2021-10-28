Как минимум первую дозу вакцины в регионе получили чуть более четверти населения.

Как сообщает издание "Слово и Дело" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, по состоянию на 28 октября в Харьковской области как минимум первую дозу вакцины получили 25,59% жителей региона, что является лишь восьмым показателем по стране.Напомним, что за минувшие сутки Харьковская область стала четвертой в Украине по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За день медики подтвердили 1517 случаев COVID-19, 1302 человека выздоровели, 35 - скончались.Так, по состоянию на 28 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 201529 случаев заболевания, 166090 человек выздоровели, 4636 - скончался.