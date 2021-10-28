Об этом правозащитница заявила в зале суда, где подозреваемому в смертельном ДТП на Одесской избирают меру пресечения.

В Киевском районном суда города Харькова проходит судебное заседание об избрании меры пресечения Николаю Харьковскому, который подозревается в совершении смертельного ДТП на Одесской. В результате аварии один человек скончался на месте, а еще трое были госпитализированы в больницу.В ходе заседания прокуратура выступила с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу без права внесения залога, однако адвокат Харьковского не согласилась с доводами прокуратуры и просит суд назначить ее подзащитному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста или назначить залог, в случае заключения под стражей.На данный момент судья удалился в совещательную комнату.