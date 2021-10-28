На время следствия Николай Харьковский будет находиться в следственном изоляторе.

Киевский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял решение взять под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога Николая Харьковского, который является подозреваемым в совершении смертельного ДТП на Одесской.Адвокат подозреваемого настаивала на круглосуточном домашнем аресте или возможности внесения залога, аргументируя это тем, что Николай никогда до этого не скрывался от органов следствия и требует медицинской помощи из-за открытой травмы головы.Напомним, что ранее правозащитница заявила , что Николай Харьковский не помнит кто был за рулем автомобиля Infinity, несмотря на наличие видеозаписи, где именно подозреваемый управляет транспортным средством.