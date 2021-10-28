Возвращение скифского золота в Украину может затянуться на полтора года, если Россия подаст апелляцию на решение голландского суда.

Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил министр юстиции Денис Малюська.Он уточнил, что на подачу кассационной жалобы уделяется три месяца, еще до полутора лет дело может рассматриваться в кассационной инстанции, но решение может быть принято и быстрее.- Я думаю, что они, учитывая важность этого дела, возможно, рассмотрят кассационную жалобу быстрее, чем через полтора года, - считает глава Минюста.Напомним, в начале 2014 года коллекция скифского золота была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым аннексировала Россия. С тех пор права на скифское золото оспариваются в суде.26 октября 2021 года стало известно, что суд Нидерландов признал Скифское золото украинским. После этого в РФ заявили, что намерены подать апелляцию на решение суда Амстердама.А тем временем в Украине уже нашли музей для скифского золота. Его планируют разместить в Национальном музее истории.До окончательного решения Верховного суда скифское золото остается в Нидерландах.