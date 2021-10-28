По мнению политика, власти готовят фальсификации голосования харьковчан на дому.Действующая городская власть Харькова готовит массовые фальсификации с голосованием по месту проживания в пользу и.о. мэра Игоря Терехова на предстоящих выборах городского головы 31 октября.
Об этом говорится в заявлении общественной организации "Наш Дом – Харьков", лидером которой является кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин, обнародованном на официальном сайте организации.
В ОО "Наш Дом – Харьков" заявляют, что располагают информацией о том, что "руководство харьковских медучреждений получило указание увеличить количество голосующих на дому путем выдачи медицинских справок без учета реальной тяжести заболевания и способности самостоятельно передвигаться, что будет подтверждаться де-факто фальшивыми справками. Более того, выдавать такие справки будут исключительно тем, кто отдаст свой голос за Игоря Терехова".
"Вместе с тем, членам участковых избирательных комиссий, обеспечивающим голосование на дому, поручено совершить обязательный обход и проконтролировать голосование избирателей, которые в электронной базе штаба Игоря Терехова числятся как его сторонники", - говорится в заявлении.
"По имеющейся у нас информации, это те данные, которые были получены в результате сбора данных для оформления "Карточки харьковчанина" и во многих случаях незаконным образом", – отметили в команде ОО "Наш Дом – Харьков".
В заявлении также отметили, что во всех 605 участковых избирательных комиссиях в Харькове наибольшее количество руководящих должностей среди кандидатов получил Игорь Терехов, что может свидетельствовать об управлении избирательным процессом в ручном режиме.
"Команда "Наш Дом – Харьков" заявляет, что таким образом действующей властью готовится план фальсификаций по каждому избирательному участку. Использование такой избирательной "сетки" существенно повлияет на результат выборов, потому что готовится "скупка" 20 тысяч голосов", – заявила команда Михаила Добкина.
Отметим, что согласно Избирательному кодексу Украины, избиратель не позднее 20:00 пятницы 29 октября должен подать в участковую избирательную комиссию собственноручно написанное заявление с просьбой проголосовать по месту пребывания (на дому), справку из медучреждения о состоянии здоровья либо пребывании на самоизоляции из-за COVID-19. В заявлении обязательно указывается ФИО, адрес пребывания в день голосования и контактный номер телефона избирателя. Такое заявление подается лично, почтой либо через других лиц.