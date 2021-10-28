Судья Червонозаводского суда Харькова Татьяна Янцовская дала два года условно Николаю Харьковскому, ранившему из травматического пистолета в 2019 году двух человек.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.В организации напомнили, что в ноябре 2019 года еще 14-летний Харьковский имел бытовой спор, во время которого в людном месте достал пневматический пистолет и произвел четыре выстрела в лицо женщины и ее сына. В итоге у женщины прострелена щека, гайморова пазуха, в которой застряла пуля из пневмата. Женщине сделали операцию по установке титановой пластины в гайморовую пазуху. Потерпевшие заявили иск по возмещению материальных затрат на лечение и моральный ущерб в размере 250 000 грн.Судья Янцовская за преднамеренное средней тяжести телесное повреждение дала два года условно.«Хотя статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет. Но судья решила, что Колю не стоит изолировать от общества, подросток как подросток. А вместо 250 000 грн — судья присудила нецелые 8 000 грн компенсации за лечение и 15 000 грн моральной компенсации. Смешные деньги для Коли», — говорится в сообщении.В ЦПК уточнили, что речь идет о водители Infinity, который устроил смертельное ДТП в Харькове.«Уже 16-летний Коля понял, что можно удивлять по полной программе. Садится за руль Infiniti, выкладывает в соцсети, как дерзко нарушает правила дорожного движения, кичится, что может от всего откупиться, что полицейские стоят 100−200 долларов», — заявилили в организации.Судья Янцовская до оккупации Донбасса работала в городском суде Красного Луча Луганской области. После Революции Достоинства ее перевели в харьковский суд.Напомним, около 20:40 во вторник, 26 октября, в Харькове в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской столкнулись Chevrolet Aveo и Infiniti, который ехал на красный свет и за рулем которого был 16-летний подросток. Водитель Aveo скончался на месте, три пассажира Infiniti — два 19-летних молодых человека и 16-летняя девушка — пострадали и были доставлены в больницу.