Школам Харькова и области рекомендуют продлить каникулы до 7 ноября.

Соответствующая рекомендация отражена в протоколе заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области."Харьковскому горсовету, райгосадминистрациям, органам местного самоуправления рекомендовано рассмотреть на заседаниях местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности вопрос касательно продления каникул в учреждениях среднего образования до 7 ноября в связи с осложнением эпидемситуации в Украине", - сказано в документе.Напомним, в Харькове было принято решение перенести сроки осенних каникул на более ранний срок. Они начались с понедельника, 18 октября. С учетом того, что 14 октября отмечался День защитников и защитниц Украины, а после него было несколько выходных,- последним днем учебы стала среда, 13 октября. Планировалось, что дети вернутся в школы или 1-го, или 2-го ноября.В школах Харьковской области осенние каникулы тоже начались с 18 октября. Соответствующее решение было принято 7 октября на областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Детей отправили по домам на неделю раньше запланированных сроков, чтобы сдержать распространение коронавирусной болезни.