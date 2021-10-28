Рост заболеваемости, загруженность больниц, тотальный дефицит медиков. Мало того что харьковская власть провалила подготовку к очередной волне коронавируса, так еще и искусственно сдерживает введение красной зоны. А плата за это – человеческие жизни, которые можно было спасти. Такое мнение выразил депутат Харьковского городского совета от Блока Светличной «Разом!» Игорь Черняк в программе «Точка зору» на «Телеканале р1».

Манипуляции со статистикой сдерживают введение красной зоны



Зачем Харькову «футбольная команда» вице-мэров?



Врачи получат надбавки уже в ноябре?



Системно проблема отопления в Харькове не решается

Изменения неизбежны

– И харьковская городская власть, и харьковская областная власть провалили подготовку к очередной волне коронавируса. Если год назад, в начале пандемии, можно было говорить, что это неожиданность, то сейчас уже понятно, что нужно делать, чтобы предупредить сумасшедшую волну и спасти как можно больше жизней. К сожалению, в Харькове, по сути, провалено все.Первый аспект – неготовность медицинской системы. Несмотря на то что власть утверждает, будто бы у нас все хорошо, официальная статистика говорит, что занято всего 65% коек в ковидных больницах – реально мест нет. Люди, нуждающиеся в госпитализации, вынуждены лечиться дома или ждать, пока кто-то умрет и в больнице освободится место. Но опасность этой болезни в том, что если человек не получает своевременно кислородную терапию, это существенно снижает шансы на выживаемость. И одному Богу известно, скольких людей можно было спасти, если бы мы имели достаточное количество мест в больницах Харькова.Второй аспект – провал кампании по вакцинации. Если смотреть на статистику в общем, – то Харьковщина далеко не самая худшая в Украине. Но это за счет высоких показателей вакцинации именно в области – в районах показатель вакцинации в два, а то и три раза выше, чем в Харькове. Это значит, что в областном центре ситуация с вакцинацией намного хуже, чем в других крупных городах Украины. Это влияет в том числе и на рост волны заболеваемости, и на загруженность больниц, и на количество летальных исходов.Еще весной мы поднимали вопрос, что билборды с поздравлениями к праздникам – это хорошо, но городская власть должна проводить разъяснительную кампанию по вакцинации, в том числе и с помощью билбордов. Нужно объяснять людям, какие вакцины есть, какая польза от вакцинации, какие риски и так далее. И во-вторых, необходимо создать условия, чтобы людям было проще сделать прививку, не выстаивая в очередях, чтобы это было максимально доступно. В Харькове этого тоже не было сделано.И третий аспект – искусственное сдерживание красной зоны. Харьковская область по показателям заболеваемости, по количеству летальных исходов, к большому сожалению, впереди большинства регионов Украины. В Херсонской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях уже де-факто введена красная зона, во Львове городская власть сама объявляет красную зону, а в Харькове, поскольку он находится в предвыборном процессе, ужесточение карантина искусственно сдерживается за счет манипуляций со статистикой. И центральная власть разрешает это делать.– Внеочередную сессию по ситуации с ковидом нужно было проводить месяц назад, когда волна только начиналась, когда необходимо было срочно принимать меры. Сейчас власть рапортует: открыли дополнительно 60 мест. Но это нужно было делать еще вчера. Более двух недель в Харькове дефицит мест в больницах. Куда бы люди не обращались: к депутатам, волонтерам, на всевозможные горячие линии, ответ один – мест нет. То, что делается сегодня, нужно было сделать намного раньше. И плата за все – человеческие жизни.– Я лично был удивлен, что на внеплановую сессию были вынесены вопросы, которые вообще по своей сути не являются внеочередными. Понятно, что вопросы касательно коронавируса должны рассматриваться во внеочередном порядке. Вопрос о выплате наград олимпийцам и паралимпийцам надо было рассмотреть уже давно.Но при этом были рассмотрены на внеочередной сессии, как говорится, под шумок, и кадровые вопросы. Назначены два заместителя городского головы и существенно переформатировано подчинение департаментов, коммунальных предприятий и так далее. Лично у меня сложилось мнение, что основной целью как раз и было – протянуть кадровые ротации, а остальные вопросы – просто повод. Я считаю, что на внеочередной сессии нельзя принимать такого рода кадровые решения. Назначаются два заместителя городского головы, а депутаты получают лишь их ФИО – и все. Ни его биографии, ни общения с ним, ни его планов на новой должности... Вот вам ФИО – голосуйте. Так не должно быть. И то, как это все происходило, демонстрирует как раз то, что основной целью проведения внеочередной сессии были кадровые назначения.– Харьков – город с наибольшим количеством заместителей городского головы. У нас их аж 12 – целая футбольная команда и один запасной. Зачем столько, никто объяснить не может. В других городах Украины – где-то четыре, где-то пять, где-то шесть, но такого количества, как в Харькове, и близко нигде нет – ни в Киеве, ни в Днепре, ни во Львове, ни в Одессе.И проблема в том, что они назначаются, но при этом никто ни за что не отвечает. И непонятно, по каким критериям можно оценить, что один зам работает хорошо, а другой плохо. И по каким показателям одного можно уволить, а другого – назначить. Еще год назад, когда назначали господина Сироту заместителем главы горсовета, я говорил, что это большая ошибка. Поскольку уже тогда было известно, что он фигурирует в двух уголовных производствах, у правоохранительных органов были к нему вопросы на предыдущих должностях. Назначать такого человека руководить жилищно-коммунальным хозяйством в городе, предоставлять ему бюджет почти в три миллиарда гривен – абсурд. И время это подтвердило. Если посмотреть объективно, те задачи, которые декларировались со стороны горсовета, не выполнены. Помните, Терехов говорил: мы отремонтируем рекордное количество подъездов? У меня вопрос: где это рекордное количество отремонтированных подъездов? Где новое качество? Даже те подъезды, которые отремонтировали, были связаны с каким-то скандалом, массой выявленных недочетов, недоработок...– И такие ситуации, к большому сожалению, в Харькове – не исключение, а скорее система.Среди новых назначений – зам по диджитализации. Опять-таки, человек с достаточно интересной репутацией. В свое время он возглавлял Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины – один из самых коррумпированных органов при любой власти. Однако не прошел испытательный срок в должности руководителя ГАСИ по причине того, что... не справился с диджитализацией, с цифровой трансформацией. И вдруг этот человек появляется в Харькове и возглавляет направление диджитализации. Это назначение, я считаю, связано с созданием очередной «кормушки» в городском совете, потому что сразу же в его подчинение перешел департамент земельных отношений, территориального контроля. В чьих интересах будет работать этот человек, посмотрим. Но почему-то мне кажется, что вряд ли в интересах харьковчан.– Мы находимся в системной, но конструктивной оппозиции к городской власти. Наша задача – не только критиковать, но и заставлять власть принимать решения, которые улучшали бы состояние дел в нашем городе. И в нашей предвыборной программе много внимания было уделено социальной сфере, в частности, поддержке учителей, врачей, которые заслуживают особого уважения и внимания.Несколько сессий назад мы добились того, что был пересмотрен размер надбавок для учителей – теперь педагоги в Харькове будут получать такие же надбавки, как их коллеги в других городах Украины. До этого была просто возмутительная ситуация, когда харьковские учителя получали 5% процентов надбавки, тогда как киевские или черниговские – 20%. Мы добились выделения средств из бюджета для того, чтобы в Харькове уже с сентября эти надбавки сравнялись. Естественно, городская власть потом заявила, что это была ее инициатива.Предложение по муниципальным выплатам для врачей, работающих с ковидными пациентами, я вносил еще будучи депутатом в предыдущем созыве горсовета – весной 2020 года. Как только началась эта эпидемия, сразу же обратился к городскому голове, которым тогда был Геннадий Кернес, чтобы вынесли на рассмотрение сессии проект решения по поводу такой надбавки Тогда они еще не поучали никаких выплат от государства, не было никаких 300% от НСЗУ, и во многих городах начали принимать решения о выплате премий врачам за счет средств местного бюджета. Это сделали в Киеве, Львове, Ровно и многих других городах. Но в Харькове ни средств, ни желания не нашлось, и этот проект отказались даже выносить на голосование.На последней внеочередной сессии мы снова выступили с данной инициативой. И хорошо, что сейчас – в предвыборный период – власть просто вынуждена что-то делать для людей, чтобы им понравиться, так что решение было единогласно поддержано всеми депутатами горсовета.Это решение – зеленый свет для выплаты надбавок, а конкретная сумма должна быть заложена в бюджете. Надеюсь, что на следующую сессию будут вынесены изменения в бюджет города с предусмотренными доплатами. Я считаю, что это должны быть адекватные средства, а не какие-то там копейки, чтобы показать, будто власть о медиках заботится. Врачи имеют право на надлежащие условия, и задача городской власти эти условия создавать.– Я думаю, что они появятся уже в нынешнем году. Надеюсь, изменения в бюджет будут внесены уже в ноябре. И за ноябрь-декабрь врачи эти надбавки получат. Но точная сумма – вопрос к городской власти. Надеюсь, что она будет адекватной.Ведь главная проблема даже не с нехваткой оборудованных койко-мест, а с тотальным дефицитом медперсонала, который мог бы профессионально предоставлять помощь. У нас хватает денег на зоопарки, на фэнтези-парк, а для того, чтобы адекватно оплачивать труд медиков, средств почему-то не хватает. И ситуацию нужно исправлять, потому что это вопрос приоритетов и в конечном итоге – человеческих жизней. Без «звездного неба» прожить можно, без говорящего дерева в парке скучно, но терпимо, а вот без медицинской помощи, нормальной больницы и мотивированных врачей можно и не выжить.– Мы постоянно находимся в контакте с харьковчанами, которые сообщают о проблемах. И сейчас, и в предыдущие годы начало отопительного сезона схоже с коллапсом.Мы обращали внимание не только на текущее состояние дел. Есть проблемы, которые стабильно возникают в городе каждый год со стартом отопительного сезона – аварии на теплосетях, люди неделями сидят без отопления... Потому что системно проблема не решается. Единственное, что делает сегодня городская власть, так это «закапывает деньги». Закопали 100 миллионов, в следующем году – 500 миллионов, потом – миллиард.– Я намекаю на то, что «закапывать деньги» – это не всегда выход. Нужно системно подходить к модернизации тепловых сетей. Есть районы, где необходимо отказываться от централизованного теплоснабжения, внедрять современные технологии, ставить мини-котельные и так далее. В принципе, так сделали во многих городах. В Харькове же по официальной статистике, 60% затрат тепла. У меня вопрос: а кто за это платит?– Правильно, мы с вами за это платим: частично в платежках, частично из бюджета. Эти деньги вместо того, чтобы пойти на детские садики, на школы, на дороги, на нормальные подъезды, на ремонты крыш, на закупку новых троллейбусов или вагонов в метро, идут на финансовую помощь тепловым сетям. Потому что ХТС каждый год генерирует миллиардные убытки.И с каждым годом ситуация усугубляется. Одно дело, когда несколько лет назад газ был дешевым. А сегодня, когда топливо реально дорогое, когда на всех мировых рынках цена на наг бьет рекорды, никто не может себе этого позволить. Но проблема в том, что наша власть занята не решением сложных задач и серьезных проблем, а простейшими действиями – например, повесить красивые гирлянды. Вот начнется подготовка к Новому году, и мы снова увидим самую высокую елку, домик Деда Мороза... Все в лучших традициях. А системные проблемы, к сожалению, никто не решает.– Мой коллега по фракции Блока Светличной «Разом!» Дмитрий Булах озвучивал, что четыре раза на комиссию приглашалось руководство тепловых сетей и ни разу отчет предприятия не был принят. Это факт.Как только началась работа городского совета нового созыва, наша фракция была единственной, кто инициировал проведение аудита некоторых ключевых коммунальных предприятий, от которых зависит жизнедеятельность города, в том числе ХТС, «Харьковского метрополитена», «Жилкоимсервиса». Все они убыточны. Мы увидели, что частично пан Терехов нас якобы услышал – сменил руководителя ХТС, но проблема не решилась, аудит не проведен, и куда идут миллиарды – никто не знает.Поэтому еще раз скажу – в городском хозяйстве нужно наводить порядок, но нынешняя команда городской власти в этом не заинтересована.– Возможность есть. Но важно, чтобы харьковчане требовали от власти решений, а не благодарили власть за то, что она и так обязана делать, или пассивно принимали то, что происходит.Я уверен, что изменения неизбежны, и они в нашем городе обязательно будут. Наша команда будет работать над тем, чтобы они произошли как можно быстрее.