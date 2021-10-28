Большинство покупает корейскую морковь в супермаркете или на рынке, хотя ее можно приготовить и дома. Это не так сложно, как кажется. Занимает совсем немного времени и не требует диковинных продуктов.

Попытка заказать в ресторане Сеула морковь по-корейски почти наверняка обернется фиаско. В азиатских странах об этой закуске ничего не знают. Блюдо придумали корейцы-эмигранты, которые не нашли на прилавках советских магазинов ничего похожего на национальное кимчхи, а также пекинской капусты для его приготовления. Заменить нетипичное для средней полосы растение было решено морковью.Приготовьте корейскую морковь по этому рецепту, и вы больше не захотите есть магазинную, уверяют эксперты Lifehacker.Ингредиенты:– 1 кг моркови;– 0,5 стакана растительного масла;– 1 головка чеснока;– 1 столовая ложка соли (без горки);– 2 столовые ложки сахара;– 1 десертная ложка уксусной эссенции;– 1 чайная ложка красного молотого перца;– 1 чайная ложка черного молотого перца.Помойте и почистите морковь. Удобнее всего делать это с помощью овощечистки. Если овощ суховат, замочите его на 2–3 часа в холодной воде. Морковь впитает влагу и вновь будет сочной.Для моркови по-корейски нужна тонкая, как лапша, соломка. На обычной терке такую не натрешь. Поэтому используйте специальную.Натертую морковь сложите в глубокую миску, чтобы было удобно перемешивать.Нашинкованную морковь посыпьте солью, сахаром, красным и черным перцем. Также можно использовать готовую смесь приправ для корейской моркови (она продается в магазинах и на рынках) и добавлять специи на свой вкус. Так, например, многим нравится в этой закуске вкус молотого кориандра и карри.Добавьте уксусную эссенцию, перемешайте все руками и оставьте на 10–15 минут. Морковь должна дать сок.Пока морковь настаивается, почистите и пропустите через пресс чеснок. Посыпьте им морковь, но не перемешивайте.На сковороде раскалите (но не кипятите!) растительное масло. Вылейте его на чеснок. Все тщательно перемешайте при помощи деревянной или силиконовой лопатки или просто двух вилок.Некоторые любят корейскую морковь с репчатым луком. В этом случае его нужно обжарить и добавить к закуске перед заливкой маслом. Также можно добавить жареные семена кунжута: с ними закуска заиграет другими вкусовыми красками.Морковь по-корейски почти готова. Нужно лишь разложить ее по герметичным пластиковым контейнерам и убрать в холодильник на 5–6 часов, а лучше на ночь.Корейская морковь может храниться в холодильнике до двух недель. Так что смело готовьте впрок.