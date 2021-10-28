В Харькове – 987 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 28 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1 054 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 201 529 случаев заболевания COVID-19, 30 803 человека находятся под медицинским наблюдением, 166 090 пациентов выздоровели, 4 636 - умерли.По состоянию на 28 октября, в области за сутки первой дозой вакцины привито 15 274 человека, второй дозой – 7 774. Всего с начала вакцинации сделано 1 173 880 прививок, 499 855 человек вакцинацию завершили.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 28 октября в Украине зафиксировано 26 071 новый случай коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 851 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 66 204 человека умерли, 2 411 711 - выздоровели.