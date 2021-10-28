Каждый житель Харьковской области задолжал коммунальным предприятиям за потребленные услуги более двух тысяч гривен. Учитывая, что, по прогнозам экспертов, зимой коммунальные услуги могут стремительно подорожать, сумма долгов так же стремительно вырастет. В нынешней ситуации ни областная власть, ни городская тарифными вопросами не занимается.

Больше всего – почти три миллиарда 800 тысяч гривен жители Харьковщины задолжали за тепло и горячую воду. По другим коммунальным услугам долги также насчитывают немалые суммы – за холодную воду и водоотведение жители области должны почти 782 миллиона, за электроэнергию – почти 712 миллионов, за содержание домов и придомовой территории – более 463 миллионов гривен. И суммы долгов из месяца в месяц наращиваются.Харьковчане говорят, что по таким тарифам платить крайне тяжело, потому что тарифы слишком высокие, сообщает «Телеканал р1». Субсидию на оплату коммуналки получить сложно.В ситуации, когда население едва сводит концы с концами и фактически уже не может оплачивать постоянно растущие тарифы, и областная власть, и городская самоустранилась от вопроса урегулирования тарифов. А между тем данные вопросы находятся в компетенции местной власти.– Это бездействие властей, – считает политолог доктор политических наук Игорь Полищук. – Проблемы нарастают как снежный ком. Чем дальше мы эту ситуацию анализируем, тем больше проблем выявляем, и жителям Харьковщины, конечно, будет тяжело пережить эту зиму, потому что они столкнулись с непрофессионализмом власти. Управляют непрофессионалы, которые просто загоняют ситуацию в тупик.Если тарифный вопрос не будет урегулирован, проблемы будут усугубляться, прогнозирует эксперт, ведь люди не в состоянии платить по ныне действующим тарифам. А многие аналитики прогнозируют резкое подорожание коммунальных услуг этой зимой.