Вот 4 способа, которые вы можете применить, чтобы снизить риск простуды. О них рассказал врач Эйслинг Моран из Thriva.

Простуду передают микробы при кашле и чихании, которые могут жить на руках и поверхностях в течение 24 часов. Поэтому один из лучших способов избежать простуды - это мыть руки и не прикасаться к общим предметам.Ученый-диетолог Айслинг Моран сказал:«Регулярное мытье рук с мылом и водой в течение 20 секунд может помочь защитить вас от развития инфекции, если вы подверглись воздействию. Если вы не можете мыть руки, лучше всего использовать спиртовой гель с содержанием алкоголя не менее 60 процентов».Простуду вызывают вирусы, а не холодная погода ... но если вы будете хорошо себя чувствовать, это поможет вам предотвратить простуду."Вопреки тому, что могли вам сказать ваши родители, бабушки и дедушки, мокрые волосы не вызывают простуду. Влажные волосы в холодных условиях могут привести к падению температуры тела, что может негативно сказаться на ослабленной иммунной системе, поэтому с мокрыми волосами лучше избегать холода".Обеспечение достаточного сна - важный фактор, помогающий нам предотвратить простуду и бороться с ней, поскольку именно в этот период организм изо всех сил старается бороться с инфекцией."Когда вы спите, ваше тело вырабатывает и высвобождает цитокины - белки, которые нацелены на инфекции и воспаление. Также считается, что сон улучшает работу ваших Т-клеток - действительно важного типа иммунных клеток".Регулярные упражнения важны для функционирования вашей иммунной системы и могут помочь вам предотвратить простуду."Существует множество теорий о том, как упражнения могут поддерживать вашу иммунную систему, но механизмы до конца не изучены. Одна из теорий заключается в том, что упражнения могут помочь вашим иммунным клеткам быстрее перемещаться по вашему телу, поскольку они улучшают кровообращение".