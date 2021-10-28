События В Харькове ДТП на Белгородском шоссе (фото) Вечерний Харьков 28.10.2021 624 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. Читайте также В сети опубликовали видео взрыва на АЗС под Харьковом В полиции рассказали первые подробности смертельного ДТП на Героев Сталинграда В Харькове задержали мошенников, которые отбирали квартиры у пенсионеров БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В сети опубликовали видео взрыва на АЗС под Харьковом События 28.10.2021 Лента новостей В сети опубликовали видео взрыва на АЗС под Харьковом 28.10.2021 В полиции рассказали первые подробности смертельного ДТП на Героев Сталинграда 28.10.2021 В Харькове задержали мошенников, которые отбирали квартиры у пенсионеров 28.10.2021 Суд оставил под стражей водителя фуры, сбившего двух подростков на окружной 28.10.2021 С момента назначения Скакуна в Харьковской области задолженность по зарплате выросла на 25 миллионов 28.10.2021 В Харькове очередное смертельное ДТП с участием Infinity 28.10.2021 Как приготовить десерт из моркови 28.10.2021