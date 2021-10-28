Морковь годится не только для зажарки. Из нее получаются восхитительные пироги, ароматное печенье, красивые рулеты и яркие конфеты.Пирог
Ингредиенты:
– 250 г слив. масла;
– 200 г сахара;
– 3 яйца;
– 250 г муки;
– 2 ч. л. разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 1 ч. л. соды;
– 0,5 ч. л. молот. корицы;
– по 0,25 ч. л. молот. мускат. ореха и гвоздики;
– 3 апельсина;
– 100 г моркови;
– 100 г кабачков;
– 140 г сах. пудры.
Приготовление: взбейте миксером масло, сахар, яйца, муку, разрыхлитель, соль, соду, корицу, мускатный орех, гвоздику и тертую цедру двух апельсинов. Добавьте натертые на средней терке морковь и кабачок и хорошо перемешайте.
Смажьте маслом форму диаметром 23 см и выложите тесто. Выпекайте при температуре 180°C около 30 минут. Проверьте готовность с помощью зубочистки.
Смешайте сахарную пудру и 2–3 столовые ложки апельсинового сока. Полейте этой глазурью слегка остывший пирог и посыпьте тертой цедрой апельсина.
Печенье
Ингредиенты:
– 100 г овсянки;
– 90 г муки;
– 1,5 ч. л. разрыхлителя;
– 1,5 ч. л. молот. корицы;
– по щепотке соли и ванилина;
– 2 ст. л. слив. масла;
– 1 яйцо;
– 120 г меда;
– 70 г моркови.
Приготовление: слегка измельчите овсянку в блендере или кофемолке. Добавьте муку, разрыхлитель, корицу, соль и перемешайте. В отдельной емкости смешайте растопленное масло, яйцо, ванилин и мед.
Всыпьте мучную смесь в медовую и перемешайте. Добавьте тертую морковь и перемешайте еще раз. Уберите тесто в холодильник на полчаса.
На противне, застеленном пергаментом, сформируйте из теста печенье и слегка придавите каждое лопаткой. Выпекайте 12–15 минут при температуре 160°C. Прежде чем перекладывать готовое печенье, оставьте его на противне на 15–20 минут.
Конфеты
Ингредиенты:
– 600 г моркови;
– 100–200 г сахара;
– 1–2 ч. л. лимонного сока;
– 50 г арахиса;
– 50 г кокосовой стружки.
Приготовление: натрите морковь на мелкой терке, добавьте сахар и лимонный сок, перемешайте. Количество сахара – по вкусу.
Выложите морковную массу в сковороду с толстым дном и поставьте на средний огонь. Тушите, постоянно помешивая, пока не выпарится жидкость. Затем готовьте на слабом огне еще 5 минут, чтобы масса загустела, и остудите.
Поджарьте орехи на сковороде, удалите шелуху и измельчите в блендере. Мокрыми руками сформируйте из морковной массы небольшие шарики. Обваляйте половину из них в орехах, остальные — в кокосовой стружке.
Пончики
Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 120 мл апельсинового сока;
– 60 г слив. масла;
– 2 щепотки ванилина;
– 50 г коричн, сахара;
– 125 г муки;
– 0,5 ч. л. разрыхлителя;
– по 0,25 ч. л. соды и соли;
– 0,5 ч. л. молот. корицы;
– 0,25 ч. л. молот. гвоздики;
– 150 г моркови;
– 2 ст. л. молока;
– 120 г сахарной пудры.
Приготовление: взбейте яйца, добавьте апельсиновый сок, растопленное масло, щепотку ванилина, сахар и взбейте еще раз. Смешайте муку, разрыхлитель, соду, соль, корицу и гвоздику. Всыпьте мучную смесь в яичную и замесите тесто. Добавьте тертую морковь и перемешайте.
Распределите тесто в форме для пончиков и поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 10 минут. Затем слегка остудите.
Влейте молоко в кастрюлю, добавьте ванилин и подогрейте на среднем огне. Всыпьте сахарную пудру и помешивайте, пока смесь не станет однородной.
Застелите противень пергаментом. Снимите кастрюлю с огня, обмакните каждый пончик в глазурь и переложите на противень, чтобы она затвердела.