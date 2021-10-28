Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Смертельная авария в Харькове: находившаяся в Infiniti девушка рассказала, кто был за рулем.16-летняя Елизавета Дусик, которая находилась в салоне легковушки, уверяет, что авто вел Николай Харьковский. О том, какие показания девушка дала правоохранителям, рассказала мама Елизаветы.По словам женщины, Елизавета сидела впереди на пассажирском сиденье, сзади находились двое ее друзей – Михаил и Валерий, а управлял автомобилем 16-летний Николай Харьковский."Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", – говорит Наталья Дусик.По словам мамы, Лиза оказалась в машине случайно."Она знает, что есть такой человек – Николай. А вообще она ехала со своими знакомыми, которые сидели сзади и также пострадали. Выходит, Николай – это их общий знакомый. Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди, думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было", – рассказывает Наталья Дусик.Сегодня девушку с переломом ноги перевели из неотложки в областную больницу, где за ней будет наблюдать травматолог. По словам матери, за два дня семья потратила на медикаменты уже 8000 гривен», сказано в комментарии к выложенному фото.