Об этом свидетельствуют данные Госстата.Как сообщает Государственная служба статистики, в Харьковской области продолжает расти уровень задолженности заработной платы на предприятиях.
Согласно официальным данным, с момента назначения Александра Скакуна временно исполняющим обязанности председателя ХОГА, сумма задолженности по заработной плате в Харьковской области выросла на 24,9 миллиона и по состоянию на 1 октября составляет 497,8 миллиона гривен.
Одновременно с этим в службе статистике сообщают о росте цен на продовольственные и непродовольственные товары. В частности, за последний месяц на 1,1% выросли цены на продукты питания, на 5,4% - одежда и обувь, на 1% - бытовая техника и бытовые товары, на 0,7% - продукты здравоохранения, на 0,1% - транспорт, 0,4% - связь и интернет, 11,5% - образование, а также 0,3% - рестораны и отели.