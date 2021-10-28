Авария произошла 4 октября на окружной дороге, где водитель грузовика сбил двух школьников. Один из них скончался в больнице не приходя в сознание.

Харьковский апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о содержании под стражей без права залога подозреваемого в смертельном ДТП водителя грузовика.По данным следствия, 4 октября 33-летний водитель фуры «DAF XS» на пешеходном переходе окружной дороги сбил двух 12-летних подростков.«Водитель не сбавил скорость, не остановил транспортное средство и совершил наезд на двух 12-летних парней, которые пересекали проезжую часть по указанному переходу», - сообщили в прокуратуре.Подростки были доставлены в больницу. Один из них, не приходя в сознание, скончался в медицинском учреждении. Другой пострадавший получил многочисленные телесные повреждения средней тяжести.Водителя подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего. Если его вина будет доказана в суде, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.