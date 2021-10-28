В состав ОПГ входили иностранцы и граждане Украины, а управлял действиями мошенников организатор из СИЗО.

Как сообщают правоохранители, 27 октября в Харькове полицейские задержали трех участников преступной группы. Под руководством организатора, который находится в СИЗО за совершение разбойного нападения, фигуранты входили в доверие к пенсионерам, похищали оригиналы документов на квартиры. После этого, на основании поддельных доверенностей члены ОПГ переоформляли недвижимость и продавали ее другим лицам.Часть средств злоумышленники распределяли между собой, а остальные тратили на решение вопросов, связанных с процессом подготовки и переоформления недвижимости.Именно по такой схеме злоумышленники переоформили квартиру в центре Харькова, принадлежавшую пенсионерке, и пытались ее продать.Во время обысков полицейские нашли пистолет, документы и доказательства преступной деятельности фигурантов. Кроме того, правоохранители изъяли мобильные телефоны, а также 33 700 долларов США и 30 000 гривен, полученных при попытке отчуждения квартиры третьему лицу путем обмана.Также следователи нашли коллекцию кинжалов, которую злоумышленники похитили из квартиры потерпевшей.На данный момент решается вопрос о сообщении всем фигурантам о подозрении в мошенничестве, а также избрании им меры пресечения.Если вина задержанных будет доказана в суде, за мошенничество в особо крупных размерах им грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.