Спустя несколько дней после трагедии на Одесской, в Харькове снова произошло смертельное ДТП с участием Infinity.

Как рассказали в полиции, на проспекте Героев Сталинграда 31-летняя водитель автомобиля Infinity сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара пенсионерку отбросило под колеса автомобиля Daewoo, который двигался во встречном направлении.Прибывшие на место медики скорой помощи лишь констатировали смерть пенсионерки.По информации патрульной полиции, водитель Infinity ранее правила дорожного движения не нарушала и к административной ответственности не привлекалась.Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.