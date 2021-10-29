Об отключениях сообщает городской водоканал.

Немышлянский район: ул. Краснодарская, 171-д, шоссе Салтовское, 244 до 20:00 29.10.21 г.

Киевский район: ул. Академика Павлова, 309 (стояк) до 20:00 29.10.21 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №4, стояк) до 17:00 29.10.21 г.

Новобаварский район: ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 29.10.21 г.

Слободской район: пр. Московский, 102/112 (п. №4, стояк), пер. Брянский, 5-а (п. №1, стояк) до 20:00 29.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №2, стояк), ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк) до 20:00 29.10.21 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 35 (п. №9, стояк) до 20:00 29.10.21 г.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: