Эпидемиологические показатели региона превышают максимально допустимые по трем пунктам.

Согласно данным определения уровней эпидемиологической опасности, которые были опубликованы Министерством здравоохранения, Харьковская область продолжает находиться в «оранжевой зоне» карантина, под угрозой попадания в «красную».В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 9,49 раза (712 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), уровень госпитализации (101,3 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60), а также показатель загруженности койко-мест в опорных больницах (66,8%, при максимально допустимых 65%).Напомним, что 29 октября Харьковская область стала второй в Украине по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Медики лабораторно подтвердили 1497 случаев коронавирусной инфекции, 886 человек выздоровели, 25 - скончались.