На данный момент спасателям удалось локализировать возгорание.Как сообщили в пресс-службе областной ГСЧС, на автозаправочной станции, в районе поселка Рай-Еленовка, спустя более суток после взрыва из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата.
Напомним, что как сообщал ранее Вечерний Харьков, взрыв на АЗС произошел ранним утром 28 октября из-за разгерметизации подземной емкости с газом. На момент прибытия пожарных огонь успел уничтожить две грузовые фуры, которые были припаркованы на территории станции.