На данный момент спасателям удалось локализировать возгорание.

Как сообщили в пресс-службе областной ГСЧС, на автозаправочной станции, в районе поселка Рай-Еленовка, спустя более суток после взрыва из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата.

Напомним, что как сообщал ранее Вечерний Харьков, взрыв на АЗС произошел ранним утром 28 октября из-за разгерметизации подземной емкости с газом. На момент прибытия пожарных огонь успел уничтожить две грузовые фуры, которые были припаркованы на территории станции.

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