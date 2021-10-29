О падении региональной промышленности сообщили в областном Управлении статистики.Согласно официальным данным Главного управления службы статистики, с января по сентябрь текущего года индекс промышленности Харьковской области сократился на 6,7%, по сравнению с тем же периодом 2020 года.
В частности, наибольшее падение зафиксировано в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 23.2%. Кроме того, на 18.9% сократилось производство фармацевтических продуктов, на 8.9% - добывающая промышленность и разработка карьеров, на 7.3% - производство пищевой продукции, а также на 4,3% - перерабатывающая промышленность в целом.
Как сообщал ранее Вечерний Харьков, за последние несколько месяцев сумма задолженности по заработной плате в Харьковской области выросла на 24,9 миллиона и по состоянию на 1 октября составляет 497,8 миллиона гривен.