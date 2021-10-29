В Харьковской области рядом с частным домом загорелся легковой автомобиль.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 28 октября в 13:21 на номер «101» поступило сообщение о том, что на улице Толбухина, в Купянске, рядом с частным домом горит автомобиль «LADA Priora».На место происшествия прибыло дежурное подразделение 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС. К моменту прибытия спасателей огонь успел охватить часть салона автомобиля.Пожар удалось локализировать в 13:27, а спустя минуту его полностью ликвидировали.