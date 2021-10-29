Как отмечают в партии Светличной «Разом!», по данным экспертов и участников избирательного процесса, эта предвыборная кампания стала одной из самых грязных в истории Харькова.

В Блоке Юлии Светличной «Разом!» выступили с требованием обеспечить законность избирательного процесса выборов городского головы, которые состоятся уже в ближайшее воскресенье, 31 октября. Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице партии.«Сейчас фиксируется много сообщений о том, что в день выборов в избирательных комиссиях возможны масштабные фальсификации, которые испортят результаты волеизъявления харьковчан. Подобные факты не должны иметь места в том, что касается реализации законных прав граждан избрать главу своего города честно, прозрачно и законно. Правоохранительные органы должны своевременно реагировать на такие сигналы и жестко прекращать даже намек на попытку нарушения действующего законодательства, оперативно наказывать виновных и защищать интересы харьковчан.Органы государственной власти в Харьковской области должны жестко контролировать ход избирательного процесса, не допустить фальсификаций и взять на себя ответственность гарантировать харьковчанам и государству абсолютную прозрачность работы избирательных комиссий и защиту честных результатов выборов», - подчеркивают в Блоке «Разом!».В партии отмечают что выборы мэра должны пройти так же чисто, как президентские и парламентские выборы 2019 года, когда избирательный процесс был организован честно и прозрачно, что отметили как украинские мониторинговые организации, так и международные наблюдатели.«Совершенно четкая организация, законность и прозрачность хода выборов - высокая планка, которую установила Юлия Светличная, руководитель Харьковщины того времени. И сегодняшняя власть должна соблюдать эти высокие стандарты, поскольку именно в этом заключается прямая ответственность перед людьми», - сообщается в заявлении.