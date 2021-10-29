За 9 месяцев текущего года убыток коммунального предприятия составил 149 миллионов гривен.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр , согласно официальным данным за 9 месяцев текущего года КП "Харьковский метрополитен" понес 149,1 миллиона гривен убытков.Журналисты отмечают, что существует четыре причины, благодаря которым предприятия из года в год терпит серьезные убытки.На первом месте, по мнению антикоррупционеров, это закупки товаров и услуг по значительно завышенным ценам. В частности, до 2009 года услуги по уборке и ремонтные работы выполнялись собственными силами харьковского метрополитена. Однако позже их отдали подрядчикам, в фирмы которых перевели уборщиков и специалистов по ремонту из метро.«Ежегодно на счета этих фирм харьковский метрополитен выделял и выделяет сотни миллионов гривен. По мнению правоохранителей, большая часть этих средств разворовывается, а услуги — либо не выполняются, либо выполняются некачественно. С этого года услуги по уборке «Харьковский метрополитен» не заказывает, а выполняет силами работников штата», - сообщают в ХАЦ.Кроме того, со ссылкой на заключение аудиторской службы, журналисты подчеркивают четырехкратное занижение доходов от рекламы в метро, что также является причиной убытков.Еще одна причина негативных показателей заключается в том, что прибыли от единого электронного билета получает фирма-инвестор ООО «Финансовая компания «Платежный центр».«Ранее эта фирма полностью была в собственности ООО «Компания по управлению активами «Финекс-Капитал», которое выплачивало десятки миллионов гривен дивидендов Геннадию Кернесу и Игорю Терехову. Затем ООО «Финансовая компания «Платежный центр» переписали на подставных лиц. В рамках договора городского совета и фирмы-инвестора, в течение 10 лет процент вознаграждения ООО «Финансовая компания «Платежный центр» с каждой поездки в метро составляет 6,5% стоимости поездки», - пишут антикорруционеры.