16-летний Николай Харьковский признал, что именно он был за рулем Infiniti в момент смертельного ДТП в Харькове. Ранее отец подростка и его адвокат заявляли, что машиной мог управлять кто-то другой.

В перерыве судебного заседания в комментарии журналистке телеканала СТБ Николай Харьковский признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet Aveo. Скорость своего авто он не не смог назвать.— Прошу прощения. И то, что говорят, машина полностью исправна была — нет, там были плохие тормоза, и это знали на сервисе… Не помню, какая скорость была… Ну на видео видно даже по камерам, что я торможу, оно не тормозит, — сказал Николай.В полиции ранее заявляли, что давать показания следователям Николай Харьковский отказывается.28 октября суд арестовал 16-летнего подростка на два месяца без возможности залога. Его подозревают в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, которое повлекло за собой смерть потерпевшего (часть 2 статьи 286 УК). Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.Смертельная авария произошла вечером 26 октября на проспекте Гагарина в Харькове. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti (двое молодых людей 19 лет и 16-летняя девушка) с травмами доставлены в больницу.Начальник отдела следственного управления областной полиции Александр Умников заявил, что подросток ездил без водительских прав. В сентябре его уже останавливали и штрафовали за отсутствие прав.Cпикер прокуратуры области Дмитрий Чубенко заявил, что подростку грозит до десяти лет тюрьмы.