Харьковчане не могут получить ковид-сертификаты после вакцинации. В мэрии проблему признают и объясняют «пробуксовочные моменты» большой нагрузкой на семейных врачей. Но... решить вопрос пока не могут, а посему ситуация остается достаточно сложной.

Столкнувшись с проблемой получения ковид-сертификата, харьковчане массово жалуются в Минздрав. Но все обращения в ведомство спускаются на местный уровень для определения проблемы и решения вопроса. А посему несколько тысяч заявок на получение ковид-сертификатов скопились на рассмотрении в Харьковской облгосадминистрации.Дело в том, что в первые месяцы вакцинации некоторые врачи так спешили обезопасить население, что не вносили данные в электронный реестр или вносили с ошибками.Проблемы связаны с большой нагрузкой на семейных врачей, пояснили ситуацию в горсовете.– Есть пробуксовочные моменты по выдаче ковид-сертификатов, потому что это тоже возложено на семейного врача, который сегодня ведет прием, продолжает подписывать декларации с людьми, работает в бригадах, которые занимаются вакцинацией, дежурит в отсеках, которые принимают больных. Это достаточно большой объем нагрузок, – говорит заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.По словам вице-мэра, идет поиск решения проблемы, но пока ситуация достаточно сложная.– Помимо семейного врача никто не может выдать этот документ, потому что он находится в компьютере, в электронной истории болезни, – уточняет чиновник.Так что, сделав прививку, следует проконтролировать внесение сведений о ней в электронную базу данных о вакцинации, получить бумажную справку, а также записать имена и фамилии врачей, которые делали прививки. Кстати, семейный врач может самостоятельно вносить данные в электронную базу при наличии справки о вакцинации.