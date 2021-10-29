Обязательное вакцинация станет барьером для 41% работающих украинцев. При этом рынок труда восстанавливается, работодатели продолжают искать кадры и даже готовы повышать им зарплаты. Какие рабочие специальности наиболее ценны на Харьковщине?

Недавно МОЗ расширил перечень профессий, для которых прививки от ковида стали обязательными. А с началом вакцинации у 43% работающих украинцев изменился формат организации работы, отметили респонденты октябрьского опроса «OLX Работа».В областях, где с 18 октября действует красная зона, этот показатель значительно выше.– Среди опрошенных 18% еще планируют сделать прививки, 9% получили первую дозу, а каждый пятый уже полностью вакцинирован. Почти столько же людей, 19%, еще не определились, 35% не планируют прививаться вообще, – сообщают аналитики онлайн-сервиса. – Пока очевидно, что нежелание украинцев вакцинироваться может сильно повлиять на рынок труда, создав дефицит рабочих специалистов. А если людей начнут массово отстранять от работы без сохранения заработной платы, может вырасти безработица.В целом по Украине вакцинация как обязательное условие станет барьером для 4 из 10 рабочих специалистов, а в отдельных регионах прививки – препятствие для большего количества граждан.При этом рынок труда восстанавливается. Работодатели продолжают искать кадры и готовы повышать им зарплаты.– Работодатели демонстрируют активный спрос на сотрудников, особенно рабочих специальностей. Большинство среди самых востребованных — работники, которые контактируют с людьми на постоянной основе. В дальнейшем и они могут попасть в расширенный список профессий от Минздрава. Таким специалистам даже готовы увеличивать оклады, – отмечают аналитики.Так, по сравнению с началом 2021 года в октябре зарплаты продавцов в Украине выросли до 10 700 грн/мес., то есть на 16% за полгода, водителей – до 20 000 грн, на 8%; грузчиков — до 12 450 грн, на 25%; разнорабочих — до 12 500 грн, на14% и поваров — до 13 500 грн, на 11%.Что касается Харьковщины, где пока действует оранжевая зона, больше всего вакансий в этом году было для продавцов, швей, разнорабочих, водителей и помощников. Топ рабочих специалистов с высокими зарплатами выглядит так: сортировщик — 33 500 грн/мес. штукатур — 32 500 грн, плиточник — 25 000 грн, сантехник — 22 500 грн, облицовщик — 22 500 грн.