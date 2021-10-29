Церемония выпуска офицеров летного факультета состоялась сегодня, 29 октября, в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

В мероприятии приняли участие представители городских и областных органов власти, командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Сухопутных войск ВСУ, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины и других ведомств, а также представители Вооруженных Сил Канады, Королевства Великобритании и Северной Ирландии.Воинское звание «лейтенант» получили 247 выпускников, которые в октябре окончили вуз. Золотые медали, отличие командующего Воздушными Силами ВСУ Украины «За доблестную службу» и дипломы с отличием об окончании университета вручили шестерым лейтенантам. По результатам стажировки в боевых авиационных бригадах 24 выпускника получили квалификацию «Летчик 3-го класса». Кроме того, за высокие результаты в учебе выпускнику летного факультета, лейтенанту Павлу Шапке вручили «Меч дружбы», подаренный членом Королевской семьи, принцем Майклом Кентским в ознаменование дружбы и летного братства.В завершение церемонии священнослужители благословили лейтенантов на службу украинскому народу, а выпусники попрощались с Боевым Флагом университета.