Золотой осенью горожане с удовольствием оправляются в лес – прогулка на природе добавляет сил и заряжает энергией, а полная корзина боровиков, маслят и рыжиков гарантирует хорошее настроение на неделю вперед. Как подготовиться к походу в лес и не поддаться панике, если заблудился, разбирался «Вечерний Харьков».

Перед прогулкой: предупредите родных и оденьтесь поярче

В лесу: избегайте тропинок и не стесняйтесь свистеть

Если заблудился: стой на месте и звони



Навострите уши и обозначьте себя

Если не сидится на месте: оставляйте метки на своем пути



Как не поддаться панике: дышите, «заземлитесь» и считайте

В разгар грибного сезона для волонтеров наступает горячая пора – поиски людей, которые отправились на тихую охоту и заблудились.– С начала осени мы не менее 13 раз выезжали на поиски собирателей грибов, ягод и трав в разные района Украины, – говорит основатель волонтерской ассоциации SARVA харьковчанин Алексей Геращенко. – Искали семерых женщин и шестерых мужчин. Девять из них найдены живыми, четверо – погибшими.Что же нужно знать, чтобы прогулка в лесу не обернулась трагедией?Чтобы прогулка в лесу не закончилась печально, особенно для горожан, нечасто выбирающихся на природу, к ней стоит подготовиться.– Перед походом сообщите о своих планах родным или друзьям, которые остаются дома. Расскажите, а еще лучше – напишите, когда и куда идете с указанием количества людей в группе, направления путешествия и запланированного времени возвращения, – рекомендуют в поисково-спасательной волонтерской ассоциации SARVA. – Если собираетесь спускаться по реке на каяках или подниматься на скалы, укажите это.Также перед тем как отправиться на прогулку по незнакомой местности, нелишне ознакомиться с картой местности, изучить названия населенных пунктов, рек и других водоемов.– Загрузите оффлайн-карту на смартфон, а лучше распечатайте на бумаге и раздайте ее каждому в группе. Вместе изучите местность. Убедитесь, что каждый помнит, что на востоке от леса, например, пруд, на западе — село, к северу — дорога, – подсказывают волонтеры.Обязательно захватите с собой свистки, защиту от дождя, компас, блокнот с карандашом, фонарики, спички и зажигалку, перочинный нож. И обязательно – телефон для связи с внешним миром и пауэрбанк на случай, если гаджет разрядится.– Даже если идете без ночевки – берите все это с собой, – настаивают поисковики. – Позаботьтесь об аптечке: возьмите лекарства, бинты, пластыри, обезболивающие, обеззараживающие и антибактериальные средства, антисептик, медицинские перчатки, пинцет и термометр. Также в вашем рюкзаке должна быть питьевая негазированная вода и калорийные снеки (батончики). Старайтесь одеваться ярко, без камуфляжа, чтобы хорошо видеть друг друга.Добравшись до леса, определите, где вы находитесь. Даже если уверены в своем местонахождении, проверьте его на карте.– Проверьте дважды! – настаивают волонтеры. – Мозг очень легко убеждается в том, что мы хотим, и очень непросто признает, что мы ошибаемся. Запоминайте ориентиры, оставляйте отметки. Полагайтесь преимущественно на природные ориентиры. Созданные людьми сооружения исчезают, дороги переносятся, а реки и холмы остаются на месте.А вот троп волонтеры советуют остерегаться.– Это естественно – сразу отправиться по первой же дорожке: ведь ее протоптали люди, а значит, это верный и к тому же комфортный путь. Но нередко случается, что избушка лесника, или мостик, к которому ведет тропа, разрушены – приходится возвращаться. Также много троп прокладывают животные, у которых совершенно иные понятия о комфорте, нежели у людей, и совершенно другие цели, – предупреждают в поисково-спасательном отряде. – Поэтому лучше идти не по тропинке, а в заранее определенном направлении.Всегда будьте готовы вернуться.– Даже если вы только что вошли в лес, нет ничего страшного в том, чтобы вернуться, – говорят волонтеры.Но самое главное – держитесь в группе и придерживайтесь маршрута.– И не стесняйтесь делать регулярные проверки, все ли на месте, и дуть в свисток, даже если вы потеряли группу из поля зрения всего лишь минуту назад. Нет ничего страшного в том, чтобы позаботиться о соседственной безопасности, – убеждают поисковики.Если заблудились, сохраняйте спокойствие и не паникуйте.– Это первое и самое главное. От страха у человека вырабатывается адреналин, высокий уровень которого стимулирует дыхание и мышцы, и очень хочется двигаться. Это естественная реакция, но вам надо ее преодолеть, – говорят волонтеры. – Необходимо оставаться на месте. Это вторая и не менее важная рекомендация. Самое сложное найти человека, который движется. Лучше всего, если вашим местом ожидания будет открытая поляна или холм.Третья важная рекомендация – звоните. Чтобы не возникло проблем со связью, в лес нужно отправляться с заряженным телефоном. А еще лучше – с телефоном и пауэрбанком.–Даже если все заряжено на 100%, сохраняйте энергию телефона. Переведите его в режим максимального энергосбережения. Позвоните по номеру 112 – даже если нет покрытия оператора, такой вызов может пройти. Звоните с холма или какой-то высокой точки. Сообщите диспетчеру, что вы заблудились, скажите, где вы в лесу, откуда заходили в него и в какую сторону, вероятно, двигались. Сообщите о возможных проблемах со здоровьем, скажите, сколько заряда на телефоне осталось.Также можно позвонить на бесплатную горячую линию поисково-спасательной волонтерской ассоциации – 0800-310-911.– А уж потом сообщайте родственнику или знакомому, который меньше других будет паниковать. Расскажите ему все, что говорили оператору 112. Договоритесь, что связь будет не чаще чем один раз в час, и попросите не звонить вам лишний раз, – подсказывают поисковики.После этого «навострите уши» и прислушайтесь, не слышно ли криков, шума машин, лая собак.– Найти людей помогают различные звуки, – говорят волонтеры. – Так, работающий трактор слышно за три-четыре километра, собачий лай – за два-три километра, проходящий поезд можно расслышать за десять километров.Оглянитесь вокруг – не видно ли каких-то ориентиров.– В просвет между деревьев можно заметить трубы на на крышах – за три километра, заводские трубы – за шесть километров, а колокольни и башни – метров за пятнадцать, – говорят волонтеры. – Возможно за деревьями кто-то мелькнет – не зря же мы советовали одеваться ярко. Не стесняйтесь просить о помощи: можно кричать, свистеть в свисток, подавать разные звуковые сигналы. Например, стучать палкой по дереву – этот звук далеко расходится по лесу.Постарайтесь так или иначе обозначить себя, чтобы вас легче было найти.– Разведите костер и сделайте запас дров – они понадобятся вам ночью, чтобы поддерживать огонь. Если костер развести нечем, сделайте три креста из ветвей так, чтобы их можно было увидеть с воздуха, или используйте мусор – пакеты от чипсов, бутылки, банки и так далее. Периодически с интервалами зовите на помощь, пойте песни, – советуют в поисково-спасательном отряде. – Экономьте силы и в промежутках прислушайтесь, не зовут ли вас. Сделайте постель из веток (не сидите и не лежите на земле), но старайтесь, если можете, бодрствовать ночью – продолжайте подавать звуковые сигналы.Самое сложное, по словам поисковиков, убедить человека не двигаться с места, если он заблудился. Большинство, увы, не прислушивается к этому совету. Волонтеры дают несколько рекомендаций тем, кто все-таки решит попытаться выйти к людям самостоятельно.– Думайте, куда и зачем вы двигаетесь. Нет ничего глупее, чем прости идти по лесу в надежде куда-то выйти. Вспомните последнюю примету, какой-то ориентир на знакомой части пути и попробуйте составить к ней маршрут, – советуют они. – Ищите дорогу. Если вышли на трассу, просеку или линию электропередачи – двигайтесь вдоль них и старайтесь не сходить. Избегайте троп – они часто ведут к разрушенным и заброшенным зданиям. Некоторые из них вообще протоптаны животными или лесорубами и ведут в никуда. Если есть река или ручей – идите вниз по течению. По ходу рисуйте на земле стрелки и свое имя, выкладывайте из ветвей направление вашего движения, оставляйте записки с вашим именем, датой и временем, составляйте по три каменные кучки у тропы, по которой вы движетесь.А вот ночью поисковики категорически не рекомендуют передвигаться.– Даже если вы видите огни и слышите звуки. Ночью очень легко попасть в природные ловушки – упасть в яму или овраг, застрять в болоте или буреломе, – предупреждают они.Самый главный враг человека, потерявшегося в лесу – не темнота, не дикие животные, не голод и не холод. Опаснее всего – паника. Когда человек осознает, что потерялся, он автоматически начинает паниковать. Это нормальная реакция организма. Что же нужно делать, чтобы победить это состояние?– У человека, как и у любого животного, в момент испуга происходит выброс адреналина в кровь. Этот гормон стимулирует мышцы на интенсивную работу, возникает непреодолимое желание бежать. Для животного это шанс убежать от хищника и выжить. Для потерявшегося человека передвижение только ухудшит ситуацию. Потому что его проблема в данный момент – не хищник, – объясняют поисковики. – Средства борьбы с этим состоянием похожи на методы проживания панической атаки. Они могут казаться странными, но, поверьте, они работают.– Мы это повторяли неоднократно и повторим еще раз: как бы ни хотелось двигаться, идти, бежать – стойте на месте, – говорят волонтеры.– Проговорите ситуацию, объясните сами себе, что паника – естественная реакция, которая не принесет пользы, что она скоро закончится, – продолжают в отряде.– Адреналин заставляет вас дышать часто, чтобы насытить кислородом кровь и через нее мышцы. Вам это не нужно, поэтому сознательно контролируйте дыхание. Считайте до пяти на каждое действие: вдох, задержка, выдох. Повторяйте, пока дыхание не стабилизируется, – говорят волонтеры.– Рассматривайте объекты вокруг себя. Называйте их мысленно или вслух, описывайте их свойства. Например, дерево, дуб, большое, твердое, кусты, не знаю название, зелень и так далее, – рекомендуют они. – Найдите четыре объекта, которые вы можете увидеть, три – которые можно потрогать, два – которые можно понюхать, один – который можно попробовать на вкус. Можно сделать перечень объектов вокруг себя, пересчитать ягоды на кусте на кусте, спички в кармане рюкзака, воображаемых овец. Можно просто вести отсчет в обратном направлении - от 10, от 20 и так далее.Но, ни в коем случае не допускайте мысли: «А что, если...».– Паника очень легко усиливается мыслями о худшем, что может произойти. Рассуждения о плохом вам не помогут. Наоборот, они все ухудшат. Думайте о настоящем, о шагах и обстоятельствах, которые улучшают ситуацию. Предыдущие упражнения на дыхание, «заземление» и счет занимают мозг, не дают возможности думать «а что, если», – говорят волонтеры.